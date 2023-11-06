6 ноября, 13:30,
обновлено 6 ноября, 13:33
Международная выставка-форум "Россия"

Мантуров назвал экспортные пошлины на удобрения сбалансированным решением

Также это решение является справедливым, добавил вице-премьер - глава Минпромторга

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал сбалансированным и справедливым решением распространение гибких экспортных пошлин на удобрения. Таким мнением он поделился с журналистами в кулуарах форума-выставки "Россия".

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"Мы считаем, что на сегодняшний день это справедливое для всех было решение, оно было сбалансированным", - ответил он на вопрос о том, будут ли пересматриваться курсовые экспортные пошлины на удобрения.

Ранее источник в Минэкономразвития сообщил ТАСС, что производители некоторых видов удобрений просят власти скорректировать для них экспортные пошлины. Как сообщил ТАСС источник в одном из профильных ведомств, обсуждается возможность отмены пошлин для производителей аммиака и метанола и снижения пошлин на калий с 10% до 3%.

О гибких экспортных пошлинах

С 1 октября этого года и до конца 2024-го в РФ действуют гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. В результате при курсе рубля выше 80 рублей за $1 экспортные пошлины на удобрения составляют 10%, при среднем курсе менее 80 рублей - 7%. При этом минимальная ставка в обоих случаях составит 1 100 рублей за тонну для азотных удобрений, 2 100 рублей за тонну для фосфорных и 1 800 рублей за тонну - для калийных.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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