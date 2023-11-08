Путин отметил хороший темп развития торговли с Казахстаном

В 2022 году товарооборот двух стран увеличился до рекордных $28,2 млрд, отметил президент РФ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие темпы развития торговли с Казахстаном, товарооборот за 8 месяцев составил 18,9 млрд долларов. Такие данные российский лидер привел в интервью "Казахстанской правде".

"Особо отмечу, что в хорошем темпе растет взаимный товарооборот. В прошлом году он увеличился на 10,2% - до рекордных 28,2 млрд долларов, а в январе - августе этого года прибавил еще 7,6% и составил 18,9 млрд долларов", - сообщил Путин.

Президент напомнил, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. По его данным, накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют порядка 17 млрд долларов, в республике действуют около 6 тыс. предприятий с российским участием. Путин подчеркнул, что успешно взаимодействовать, углублять кооперацию и межрегиональное сотрудничество двум странам помогает самая протяженная в мире сухопутная граница, которая составляет 7 598 километров. "Например, эффективное партнерство с акиматами Казахстана сегодня развивают 76 из 89 российских субъектов Федерации. Этим позитивным процессам активно содействуют общественность и бизнес-круги двух стран", - рассказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что "общее историческое прошлое, многовековое добрососедство и сотрудничество, гордость за подвиг предков, сражавшихся с нацизмом, приближавших Победу", сближают народы. "Мы дорожим этим бесценным достоянием и стремимся приумножить его ради будущих поколений наших граждан", - сказал он.

Путин обратил внимание на то, что партнерство РФ и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается, базируясь на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Обширная договорная база из более чем 350 документов, регулирующих отношения между странами это подтверждает. "У нас действуют самые разные механизмы межгосударственного общения. Прежде всего, связи по линии администраций президентов, МИД, органов правопорядка и юстиции, парламентов", - заметил российский президент, особо отметив роль межправительственной комиссии по сотрудничеству России и Казахстана.

Глава российского государства упомянул и о развитии гуманитарного сотрудничества. "Казахстанская молодежь проявляет заинтересованность в изучении русского языка, получении российского образования. Благодарны партнерам и за живой интерес к сотрудничеству в сфере волонтерства, культуры и гуманитарной деятельности. "Так что наше стратегическое партнерство действительно устремлено в будущее, обширно и многогранно, проверено временем и развивается по восходящей. Нам есть, что предложить и чем помочь друг другу. Будем и дальше совместно работать, наращивать свой экономический и технологический потенциал, повышать качество жизни наших граждан", - заверил Путин.