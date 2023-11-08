Путин заявил о готовности РФ помочь в газификации северных и восточных районов Казахстана

Идет проработка различных вариантов отладки соответствующей газотранспортной инфраструктуры, отметил президент России

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия готова оказать помощь Казахстану в газификации северных и восточных районов страны. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью "Казахстанской правде".

"Что касается Казахстана, то Россия готова помочь в газификации его северных и восточных районов в соответствии с подписанной 18 января этого года "Газпромом" и правительством Казахстана дорожной картой по сотрудничеству в газовой сфере", - сказал глава государства. "В настоящее время идет проработка различных вариантов отладки соответствующей газотранспортной инфраструктуры", - уточнил он.

Путин рассказал, что 1 ноября этого года на полях Петербургского международного газового форума главой "Газпрома" Алексеем Миллером и первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее геологоразведку, добычу, переработку, поставки и транспортировку газа.

Говоря в целом о сотрудничестве в газовой сфере, глава российского государства отметил, что здесь открываются широкие перспективы. По его словам, это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе. "Напомню, что 7 октября вместе с президентами Казахстана и Узбекистана мы участвовали в церемонии начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трех стран, но и всего региона Центральной Азии. В перспективе считаем целесообразным провести консультации и с нашими коллегами из Туркменистана. Они традиционно участвуют в этих рынках и их подключение к такому взаимодействию будет в общих интересах", - сказал он.

Путин также отметил конструктивное взаимодействие России и Казахстана в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, указал российский лидер, страны обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надежным и экономически выгодным способом и вместе с партнерами по ОПЕК+ вносят существенный вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.