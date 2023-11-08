Путин сообщил о планах подписать новые коммерческие контракты с Казахстаном

По мнению главы российского государства, межрегиональные и приграничные связи "имеют для России и Казахстана крайне важное значение"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан подпишут пакет межрегиональных соглашений и коммерческих контрактов по итогам предстоящего форума межрегионального сотрудничества. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью "Казахстанской правде" перед визитом в Казахстан.

"По итогам встречи должен быть подписан солидный пакет межрегиональных соглашений и, что очень важно, коммерческих контрактов", - сказал глава российского государства, подчеркнув, что взаимовыгодные договоренности предпринимателей - "один из главных индикаторов успешного делового взаимодействия". "Будем стремиться по максимуму использовать преимущества взаимодополняемости и связанности наших экономик для повышения конкурентоспособности товаров российских и казахстанских производителей, в том числе на рынках третьих стран", - заверил Путин.

Он напомнил, что тема предстоящего форума - "Сельское хозяйство - основа сильной экономики". Президент уточнил, что в центре внимания участников встречи "будут находиться актуальные темы продовольственной безопасности, применения цифровых технологий в АПК, подготовки молодых специалистов".

По мнению главы государства, межрегиональные и приграничные связи "имеют для России и Казахстана крайне важное значение, являются одной из основ двусторонних отношений". "Закономерно, что наши страны одними из первых в мире ввели практику проведения форумов межрегионального сотрудничества с участием глав государств", - указал Путин.

Он уточнил, что такие встречи "не только способствуют развитию взаимовыгодных контактов между деловыми кругами, культурной и научной общественностью двух стран". "На них также прорабатываются конкретные вопросы, от которых во многом зависят перспективы укрепления двусторонних отношений, их наполнение практическим содержанием. В этой связи, понимая значимость такой работы, мы с [президентом Казахстана] Касым-Жомартом Кемелевичем принимаем в них участие", - сказал президент РФ.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, 9 ноября глава российского государства нанесет официальный визит в Казахстан, где проведет переговоры с Токаевым. Руководители двух стран в формате видеоконференции примут участие в пленарном заседании XIX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в городе Костанай.