Количество покупок в "черную пятницу" может вырасти примерно на 40%

Эксперты ЮKassa считают, что на распродажах традиционно будут востребованы сезонная одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для спорта

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Количество покупок в российских онлайн-магазинах в ходе распродажи "черная пятница" текущего года может увеличиться примерно на 40% по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз (имеется в распоряжении ТАСС) подготовили эксперты ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney).

По данным сервиса, в "черную пятницу" 2022 года общее количество платежей в российских онлайн-магазинах выросло на 41% относительно распродажи 2021 года. В свою очередь обороты повысились на 22%, количество плательщиков - на 32%. Средний чек снизился на 14% и составил 1 тыс. 50 рублей.

"Мы ожидаем, что рост числа платежей [в "черную пятницу" 2023 года] может достичь примерно 40% относительно прошлого года", - сказал коммерческий директор ЮMoney Дмитрий Кармишин, слова которого привели в сервисе.

Он прогнозирует, что в текущем году в среднем количество продаж на распродажах "день холостяка" (проводится 11 ноября, также известна как "11.11") и в "черную пятницу" вырастет минимум на 30% по сравнению с обычным днем октября. С точки зрения трендов текущего года, аналитики ЮKassa отмечают, что для распродаж характерно смещение спроса в сторону отечественных брендов и товаров из Китая.

В лидерах среди каналов продаж - маркетплейсы, однако, как отметили в сервисе, в 2023 году популярнее становятся и продажи в социальных сетях и собственных онлайн-магазинах брендов. Эксперты ЮKassa считают, что на распродажах традиционно будут наиболее востребованы такие категории товаров, как сезонная одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для спорта и зоотовары.

"Еще один тренд последних лет - запуск распродаж раньше срока. В конкурентной борьбе крупные ретейлеры начинают свои акции в начале ноября или даже в конце октября, приурочивая их к своим внутренним поводам", - указали в сервисе.