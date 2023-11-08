ОНФ: о механизмах спортивного налогового вычета в РФ не знают 69% опрошенных граждан

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что по данным налоговой, в 10 субъектах вычет получили менее 50 человек

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Более половины спортивных организаций в России не знают о механизмах налогового вычета, также о нем не слышали 69% граждан. Об этом сообщил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги граждане РФ могут получать с 2022 года. Как рассказал Кузнецов, по данным налоговой, в России насчитывается 114 тыс. организаций и 66 тыс. индивидуальных предпринимателей, которые оказывают спортивные услуги, при этом в перечень Минспорта по налоговому вычету вошли только 4,3 тыс.

"Налоговая основала все необходимые механизмы, однако ни организации, ни люди, исходя из статистики, полноценно и масштабно вычетом не пользуются. По нашим данным, 59% опрошенных представителей спортивных организаций не знают о механизмах налогового вычета и 69% жителей сказали, [что] про налоговый вычет они не слышали. По данным налоговой, в 10 субъектах вычет получили менее 50 человек", - сказал он, добавив, что, исходя из этой статистики, в регионах явно недостаточен уровень информационной работы.

Кузнецов отметил, что ситуация для людей запутывается еще тем, что спортивные школы стали организациями дополнительного образования, занимающиеся в них теперь будут должны оформлять образовательный вычет вместо спортивного. В связи с этим, по его мнению, важно правильно информировать людей, чтобы после подачи документов на получение вычета им не пришел отказ.

Кузнецов также указал на проблемы слабого администрирования на региональном уровне и формальных ограничениях для организаций при включении в перечень по налоговому вычету. "К слову, сейчас для попадания в список надо соблюсти два важных условия - наличие наемных работников и спортивную квоту. На мой взгляд, это является ограничениями. В 25 субъектах на 2022 и 2023 годы включены в перечень менее 25 организаций, к примеру в Карачаево-Черкесии налоговый вычет предоставляется лишь в одной организации - в бассейне", - рассказал он.

"У нас есть три простых предложения - это проактивно работать со спортивными организациями и, несмотря на то, что 1 ноября завершился срок подачи [документов на получение налогового вычета] в Минспорт, дополнить перечень этих организаций теми, кто мог бы его расширить. Также следует разместить информацию [о налоговом вычете] во всех спортивных учреждениях и СМИ. Последнее - не ограничивать перечень организаций формальными критериями по основному ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности - прим. ТАСС) при условии соблюдения критериев добросовестности, которые определяют федеральное и региональные спортивные министерства".