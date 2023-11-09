9 ноября, 14:33

В Липецке за счет инфраструктурных кредитов реализуют девять проектов

Объем финансирования составил 3,6 млрд рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. В Липецке за счет инфраструктурных кредитов реализуют девять проектов. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

"Мы активно участвуем в программах Минстроя, применяем все доступные нам механизмы финансирования для строительства соцобъектов и развития инженерной инфраструктуры, только благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам мы получили 3,6 млрд рублей, на эти средства реализуем девять крупных проектов. Это два детсада, поликлиника, коммунальные сети", - сказал Артамонов.

В качестве примера он назвал микрорайон Взлетный в Липецке, где построены три многоэтажки по 152 квартиры каждая. "Два дома уже готовят к вводу в эксплуатацию, в третьем завершается отделка и подключение к централизованным сетям, рядом готовятся принять новоселов еще несколько домов, в которых для расселения из аварийного жилого фонда приобретены 112 квартир", - отметил Артамонов.

В том же микрорайоне почти завершены работы по прокладке труб и новой теплотрассы, готовится к вводу котельная. "В микрорайоне строится самая большая школа в регионе - на 1,5 тыс. детей, этот проект реализуется в рамках концессии: будет 4 корпуса, 60 классов, помещения для занятия наукой, спортом и творчеством, открыть учебное заведение планируют в следующем году", - заметил Артамонов. 

Теги:
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь ГеоргиевичФайзуллин, Ирек Энварович
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