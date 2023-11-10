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Палестино-израильский конфликт

МВФ спрогнозировал рост цен на нефть при расширении ближневосточного конфликта

Это привело бы к изменению краткосрочных инфляционных ожиданий, отметила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Расширение палестино-израильского конфликта до региональных масштабов приведет к росту цен на нефть.

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Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

"Если бы конфликт вышел на региональный уровень, мы бы увидели резкий скачок цен на нефть, который впоследствии повлиял бы на показатели общей инфляции в среде, где уровень роста цен достаточно продолжительное время остается высоким", - сказала Гопинат. По ее словам, такое развитие событий привело бы к изменению краткосрочных инфляционных ожиданий.

Заместитель главы МВФ отметила, что удержание краткосрочных инфляционных ожиданий близко к целевому показателю облегчает работу центробанков по снижению инфляции. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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