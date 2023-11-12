FT: санкции США против "Арктик СПГ - 2" могут привести к сбоям на энергетических рынках

По данным газеты, американское правительство стремится помешать России стать крупным экспортером сжиженного природного газа

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Санкции США против российского проекта "Арктик СПГ - 2" свидетельствуют о стремлении американского правительства помешать России стать крупным экспортером сжиженного природного газа (СПГ) и могут привести к сбоям на мировых энергетических рынках. Об этом сообщила газета Financial Times.

Издание пишет, что до сих пор Вашингтон избегал усиления давления на европейские страны, которые столкнулись с энергетическим кризисом после остановки поставок по российским газопроводам в 2022 году. Однако новый шаг американских властей, как считает специалист по санкциям юридической фирмы Mishcon de Reya Шайстах Ахта, фактически направлен на блокировку доступа западным покупателям к производимому проектом газу. По оценкам газеты, санкциями против "Арктик СПГ - 2" США "впервые напрямую нацелились на возможность России экспортировать СПГ, что может привести к потрясениям на мировых энергетических рынках".

В консалтинговой фирме Energy Aspects изданию заявили, что действия Вашингтона приведут к сужению энергетического рынка. По словам газового эксперта Колумбийского университета Анн-Софи Корбо, если проект не начнет экспорт в 2024 году, как планировалось, это приведет к сохранению напряженности на рынках "в течение длительного времени". В то же время эксперт по СПГ компании Rystad Energy Каушал Рамеша не исключил, что западные инвесторы могут запросить у США разрешение на временное исключение из новых санкций, как это ранее сделала Япония для импорта российской нефти в рамках проекта "Сахалин-2".

2 ноября Минфин США включил "Арктик СПГ - 2" в санкционный список, а также установил 31 января 2024 года крайним сроком для завершения сделок с энергопроектом. В свою очередь глава "Новатэка" Леонид Михельсон на Веронском Евразийском экономическом форуме заявил, что санкции Минфина США против проекта "Арктик СПГ - 2" являются оценкой профессионализма его компании.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Запуск первой, второй и третьей линий планируется в 2023, 2024 и 2026 годах соответственно.