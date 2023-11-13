13 ноября, 11:57

Соавтор законопроекта по "наливайкам" не исключила его рассмотрения в I чтении в декабре

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина отметила, что документ отражает пожелания субъектов РФ, которые давно уже просили передать им полномочия по регулированию продажи пива и других алкогольных напитков

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") не исключает, что законопроект, предоставляющий субъектам РФ право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках, Госдума рассмотрит в первом чтении уже в декабре. Об этом депутат, являющаяся одним из авторов законопроекта, заявила журналистам.

"Законопроект, на мой взгляд, правильный и отражает пожелания субъектов РФ, которые давно уже просили передать им полномочия по регулированию продажи пива и других алкогольных напитков, в том числе в общепите. Самое главное - законопроект учитывает пожелания наших граждан, проживающих в многоквартирных домах, где так называемые наливайки, являющиеся днем объектом розничной торговли, а вечером - питейными заведениями, мешали добропорядочным жителям", - отметила она.

По словам Школкиной, хотелось бы "принять законопроект хотя бы в первом чтении в этом году, но многое будет зависеть от правительства". "Все же первого чтения в декабре я не исключаю", - сказала депутат.

13 ноября группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предоставляющий субъектам РФ право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках. Кроме того, субъекты РФ получат право ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции в "наливайках". Законами субъектов РФ могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. 

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