Минтранс сообщил о переходе Игоря Чалика на другую позицию в транспортной отрасли

В ведомстве он занимал должность заместителя министра транспорта РФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра транспорта Игорь Чалик продолжит исполнять свои обязанности до окончания срока контракта, потом перейдет на другую позицию в транспортной отрасли. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока действия служебного контракта, а затем планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса России. Учитывая его высокую компетентность и многолетний опыт, Игорю Петровичу будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России",- отметили в Минтрансе.

Ранее источники ТАСС в транспортной отрасли сообщили, что Чалик может покинуть должность в ближайшее время.

Игорь Чалик был назначен на должность заместителя министра транспорта в январе 2021 года. До этого он занимал должность заместителя генерального директора - летного директора "Аэрофлота".