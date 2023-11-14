14 ноября, 14:19,
обновлено 14 ноября, 14:37

Минтранс сообщил о переходе Игоря Чалика на другую позицию в транспортной отрасли

В ведомстве он занимал должность заместителя министра транспорта РФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра транспорта Игорь Чалик продолжит исполнять свои обязанности до окончания срока контракта, потом перейдет на другую позицию в транспортной отрасли. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока действия служебного контракта, а затем планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса России. Учитывая его высокую компетентность и многолетний опыт, Игорю Петровичу будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России",- отметили в Минтрансе.

Ранее источники ТАСС в транспортной отрасли сообщили, что Чалик может покинуть должность в ближайшее время.

Игорь Чалик был назначен на должность заместителя министра транспорта в январе 2021 года. До этого он занимал должность заместителя генерального директора - летного директора "Аэрофлота". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация