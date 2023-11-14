В Москве провели почти 390 проверок на дорожных стройках с начала года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Около 390 выездных проверок было проведено за первые 10 месяцев 2023 года на объектах дорожно-мостового строительства в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Дорожная инфраструктура ежегодно улучшает транспортную доступность для миллионов москвичей. Поэтому важно не только сохранять стабильные темпы строительства, но и обеспечивать высокое качество готовых объектов. По итогам десяти месяцев инспекторы Мосгосстройнадзора провели 389 контрольно-надзорных мероприятий", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Среди знаковых событий с начала года он отметил открытие южных участков Московского скоростного диаметра (МСД) - одного из самых масштабных проектов развития транспортного каркаса города, ввод в эксплуатацию реконструкции обновленной развязки МКАД с Липецкой улицей, новой развязки на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД, съездов с Нижегородской улицы на Третье транспортное кольцо (ТТК) и с ТТК на МСД. Помимо этого, была достроена дорожная связка Аминьевского шоссе и проспекта Генерала Дорохова рядом со станцией метро "Аминьевская".

"Кроме того, строители сдали автомобильный мост через затон Новинки, соединивший набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом Москвы. Его возвели в рамках проекта по комплексному развитию территории бывшего завода имени Лихачева", - добавил Бочкарев.

Об аспектах контроля

Как подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, строительство новых дорог, мостов, развязок и путепроводов является сложным и многоэтапным процессом. "Во время выездных проверок проводится комплекс исследований, позволяющий оценить качество и долговечность дорожного полотна, а также гарантировать его безопасность при дальнейшей эксплуатации. Всего под надзором комитета в настоящее время находятся 127 строящихся дорожно-мостовых объектов", - уточнил он.

По словам Войстратенко, для проведения исследований и испытаний привлекаются сотрудники подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Благодаря инструментальному контролю нарушения, которые невозможно определить визуально, выявляются и устраняются на стадии строительства.

"С начала года специалисты ГБУ ЦЭИИС провели почти 1,4 тыс. работ по 196 экспертным заданиям. Было выявлено 469 нарушений с оформлением отрицательных заключений, составлено 787 административных протоколов на юридических и должностных лиц. За всеми нарушениями установлен строгий контроль до полного их устранения", - резюмировал глава надзорного ведомства.

Также в целях предотвращения возможных нарушений Мосгосстройнадзор в постоянном режиме ведет профилактическую работу с застройщиками в сфере дорожно-мостового строительства. С января по октябрь было организовано 259 консультирований, осуществлено 38 профилактических визитов на стройплощадки и выдано 299 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, заключили в стройкомплексе столичного правительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выполнении годового плана по строительству дорог в Москве.