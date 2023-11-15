15 ноября, 07:00,
обновлено 15 ноября, 07:09

"Ростелеком" сообщил, что готов в год инвестировать около 3 млрд рублей в венчурные активы

В компании рассказали, что изучают широкий спектр новых рынков, в которые можно зайти и совершать инвестиции

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" планирует вложить за три предстоящих года не менее 15 млрд рублей в приобретение компаний и финансирование их развития. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Анохин.

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"В среднем мы сейчас вышли на такой уровень, что в год готовы инвестировать около 3 млрд рублей в венчурные активы. Совокупно, наверное, за ближайшие три года планируем вложить не менее 15 млрд рублей в приобретение компаний и финансирование их развития", - сказал Анохин.

Он отметил, что размер самих сделок ранжируется от 10 млн до 300 млн рублей, если говорить о небольших компаниях. Анохин пояснил, что "Ростелеком" изучает широкий спектр новых рынков, в которые можно зайти и совершать инвестиции. "Портфель мы делим сейчас на два субпортфеля: это зрелые компании, более зрелые, уже с готовым продуктом - скорее масштабирование и усиление позиций на рынке; и более венчурные, более молодые компании с начальной стадией формирования и развития продукта", - добавил он.

Также, по словам Анохина, на базе венчурного фонда компании "КоммИТ Кэпитал" стартовала программа инвестирования, направленного на поддержку российских производителей программного обеспечения, интернет-сервисов и импортозамещающего промышленного программного обеспечения. 

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Россия
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