15 ноября, 16:21,
обновлено 15 ноября, 16:30

МЭР заявило о завершении восстановления экономики РФ и ее активном росте

По предварительной оценке Росстата, рост ВВП в III квартале составил 5,5% в годовом выражении после 4,9% в предыдущем квартале

МОСКВА, 15 ноября./ТАСС/. Этап восстановления российской экономики завершен, сейчас идет ее активный рост. Такое мнение выразила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова, комментируя данные по росту ВВП РФ в III квартале текущего года.

"Российская экономика продолжает активно расти. Основными драйверами экономики продолжают выступать отрасли, направленные на развитие экономики предложения: сектор обрабатывающих производств, строительство и сельское хозяйство. Поддержку экономике оказывает рост потребительской активности, которая обеспечивается гибкостью отечественного рынка труда и ростом реальных денежных доходов населения, - замминистра. - Сейчас, когда этап восстановления завершен, задача - закрепить позитивные тренды и обеспечить дальнейшую структурную перестройку экономики".

Согласно предварительной оценке Росстата, рост ВВП в III квартале 2023 года составил 5,5% в годовом выражении после 4,9% в предыдущем квартале.

Крючкова также отметила, что фактические показатели динамики российской экономики в очередной раз вынуждают международные организации пересматривать свои прежние оценки. Она напомнила, что сегодня стало известно, что Еврокомиссия вслед за МВФ улучшила прогноз по России и теперь ожидает в 2023 году рост ВВП РФ на уровне 2% вместо спада в 0,9%. 

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Россия
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