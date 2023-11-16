Главы МИД РФ и Венесуэлы обсудят в Москве противодействие санкциям Запада

Стороны планируют наметить шаги по расширению всестороннего сотрудничества, обсудить построение устойчивой к рестрикциям модели кооперации и повестку ООН

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто обсудят в четверг в Москве противодействие санкционному давлению Запада, перспективы развития стратегического партнерства, а также острые темы международной повестки.

Как анонсировала в преддверии встречи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны планируют наметить дальнейшие шаги по расширению всестороннего сотрудничества, обсудить построение устойчивой к санкциям модели кооперации, а также повестку ООН.

Одной из наиболее чувствительных тем ООН стало сегодня обострение палестино-израильского конфликта. Венесуэла уже резко осудила действия Израиля в Газе, Боливия пошла дальше регионального соседа и разорвала отношения с этой страной. В то же время множество государств Латинской Америки приняли решение об отзыве своих послов. Вероятно, венесуэльский коллега подробно представит Лаврову подходы стран региона к ближневосточному кризису и ознакомится в деталях с оценками Москвы.

О позициях сторон

В палестино-израильском конфликте обе страны выступают с созвучных позиций. Москва и Каракас видят безальтернативное решение в создании двух государств. В связи с этим правительство Венесуэлы поддержало инициативу о созыве международной конференции, которая должна придать импульс мирному процессу и соответствующему формату двугосударственного урегулирования.

Лавров в свою очередь неоднократно обращал внимание израильской стороны на то, что "нельзя покупать безопасность за счет отказа от создания палестинского государства и сокращения территории", которая для него предназначалась. По оценке российского министра, "в историческом аспекте создание палестинского государства неизбежно" и уже сейчас нужны неотложные меры по разрешению гуманитарных проблем и базовых противоречий. Не исключено, что стороны рассмотрят возможности для каких-то совместных усилий по деэскалации и проработают единые позиции для формата РФ - СЕЛАК (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна).

Украинский вопрос

Не менее чувствительной темой в международной повестке остается украинский вопрос. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро решительно осудил отсутствие реакции со стороны Запада на попадание поставленного Киеву западного оружия на черный рынок. Он подчеркнул, что на Украине "установилась тотальная коррупция" и "идет торговля оружием всех типов". Венесуэльский лидер выражал поддержку китайскому плану мирного урегулирования по Украине, а также инициативе группы африканских стран. Мадуро выражал надежду, что проработка одного из этих планов позволит "прекратить опаснейший трафик оружия". Стоит ожидать, что эта и часть других проблем, простимулированных ситуацией вокруг Украины, будут всесторонне рассмотрены главами МИД двух стран.

В частности, не исключено, что особое внимание министры уделят перспективам возобновления зерновой сделки. Как отмечал ранее венесуэльский коллега Лаврова, Каракас выступает за ее восстановление в полном объеме и придает важное значение обеспечению продовольственной безопасности.

О картах "Мир"

Плотным обещает быть и блок двусторонних вопросов. Министры встречаются в Москве спустя ровно месяц с заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. Тогда были намечены заметные подвижки по некоторым важным проектам. В частности, председатель Центробанка Венесулы Каликсто Хосе Ортега Санчес сообщил ТАСС, что в стране уже появилась возможность пользоваться российскими картами "Мир" повсеместно, но только через терминалы Центробанка. Возможно, министры зафиксируют в Москве новый этап в продвижении российской платежной системы в стране.

Еще одним заметным достижением стало перевыполнение совместными предприятиями России и Венесуэлы плана по добыче нефти на 16%. Как указал вице-премьер России Александр Новак, это позволит обойти показатель предыдущего года в 35 млн баррелей. При этом Новак подчеркнул, что видит перспективу сотрудничества двух стран и в газовой сфере. Не исключено, что энергетической сфере министры решат уделить особое внимание, равно как и военно-технической. Строительные работы по возведению в Венесуэле завода совместного производства автоматов Калашникова активизировались после определенных трудностей и проект должен быть реализован в срок, до конца текущего года.

Приглашение с открытой датой

Среди других значимых вопросов - проработка встреч на высшем уровне. Лавров во время визита в Каракас в апреле передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро приглашение от российского лидера Владимира Путина посетить Россию с визитом "в любой удобный момент".

Новак и исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на встрече в октябре обсудили проработку такого визита на высшем уровне. Позднее в беседе с ТАСС посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что визит Мадуро в Россию может состояться до нового года. Вероятно, ясность в этот вопрос привнесет встреча Лаврова с венесуэльским коллегой.