16 ноября, 05:58
Международная выставка Dubai Airshow

В РФ полностью завершили создание Единой системы организации воздушного движения

По словам советника заместителя гендиректора ВКО "Алмаз-Антей" Виталия Репина, концерн оснастил своим аэронавигационным и метеооборудованием, оборудованием авиационной связи более 200 аэродромов в стране

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" завершил модернизацию Единой системы организации воздушного движения в России. Об этом ТАСС сообщил советник заместителя гендиректора концерна Виталий Репин на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

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"В 2008 году концерн ВКО "Алмаз-Антей" решением президента РФ был назначен единственным исполнителем и головным поставщиком по модернизации Единой системы организации воздушного движения в России. В 2022 году мы полностью завершили эту работу. В декабре в Ростове-на-Дону была введена в эксплуатацию новейшая автоматизированная система организации воздушного движения нашего производства "Галактика", которая заменила старое импортное оборудование. На момент начала работ этот укрупненный центр был оснащен испанской системой автоматизации воздушного движения Indra", - рассказал он.

"Теперь мы однозначно можем сказать, что в Российской Федерации полностью вся Единая система организации воздушного движения оснащена нашими российскими системами. Иностранных нет", - подчеркнул Репин.

По его словам, концерн оснастил своим аэронавигационным и метеооборудованием, оборудованием авиационной связи более 200 аэродромов в стране.

"Во время проведения СВО подтвердилась мудрость принятого ранее руководством страны решения. Если бы у нас в Единой системе организации воздушного движения оставались иностранное оборудование, существовал высокий риск его отключения извне или удаленного искажения данных", - добавил представитель концерна. Он напомнил, что в свое время в других странах Европы и Ближнего Востока подобное случалось, и их системы управления использованием воздушного пространства попросту становились "слепыми", диспетчеры переставали понимать, что происходит в их небе. 

Теги:
РоссияМеждународная выставка Dubai Airshow
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