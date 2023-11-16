16 ноября, 06:00,
обновлено 16 ноября, 06:04

"Газпром межрегионгаз" в октябре поставлял газ более чем на 1 млрд куб. м выше плана

В сентябре поставки также были стабильные, несмотря на теплую погоду, заявил гендиректор компании Сергей Густов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз" в октябре поставлял газ потребителям более чем на 1 млрд куб. м выше плана. В сентябре поставки также были стабильные, несмотря на теплую погоду, заявил в интервью ТАСС гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.

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"Поставки газа даже в сентябре были стабильные. Мне каждый день приходят цифры, которые сравниваются с планом, и хочу сказать, что уже в октябре этого года мы поставляем газ значительно выше плана - более чем на 1 млрд куб. м", - сказал он.

По словам Густова, в октябре компания фиксировала превышение плана поставок газа в секторе коммунально-бытового потребления на 24%, в агропромышленном комплексе - на 17%, в нефтяной промышленности - на 5%, а в электроэнергетике - на 2%. 

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