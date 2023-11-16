16 ноября, 08:22

В России число поездок на прокатных электросамокатах в 2023 году выросло вдвое

Оно составило 208 млн

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россияне за сезон 2023 года совершили 208 млн поездок на прокатных электросамокатах. Это вдвое больше, чем в 2022 году - тогда показатель составил 103,5 млн поездок, сообщила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман на форуме "Транспорт России".

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"Мы подсчитали количество поездок, совершенных за этот сезон. В принципе, наши надежды оправдались. Как мы и говорили несколько месяцев назад о том, что будет двукратное увеличение количества поездок на прокатных электросамокатах", - сказала Эрдман.

Число электросамокатов за год выросло от 190 тыс. до 300 тыс. единиц. Количество пользователей в 2023 году при этом увеличилось более чем в два раза - с 15,5 млн до 36,5 млн. 

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