Президент Вьетнама призвал АТЭС поддержать открытость мировой экономики

Во Ван Тхыонг отметил, что организация "всегда была инкубатором идей экономической интеграции"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Странам - участницам форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) необходимо подтвердить свою приверженность поддержанию открытости рынков, развитию международных экономических связей, поддержке открытой, инклюзивной и устойчивой мировой экономики. Об этом заявил президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Во Ван Тхыонг, выступая на деловом саммите АТЭС, в котором принимают участие порядка 2 тыс. руководителей ведущих компаний Азиатско-Тихоокеанского региона и мира, руководителей международных организаций, научно-исследовательских институтов и университетов.

По словам президента СРВ, АТЭС всегда был инкубатором идей экономической интеграции, закладывающим основу для соглашений о глобальном сотрудничестве. Кроме того, АТЭС находится в авангарде содействия зеленому росту, реагирования на стихийные бедствия, активного продвижения гендерного равенства, поддержки малого и среднего бизнеса, повышения качества здравоохранения и образования.

"Свобода торговли и инвестиций поможет странам АТР повысить конкурентоспособность и продолжить оставаться предпочтительным выбором для инвесторов", - отметил глава вьетнамского государства. Он высказал мнение, что в условиях нарастающих противоречий в современной мировой экономике, таких, как увеличение разрыва между богатыми и бедными, усиление тенденций к протекционизму и разделению, становящееся все более серьезным разрушение окружающей среды, странам АТЭС "необходимо новое инклюзивное, гармоничное и гуманное мышление".

Во Ван Тхыонг, в частности, призвал к обеспечению взаимосвязанности между экономическим ростом, социальной справедливостью и охраной окружающей среды. Вьетнамский лидер при этом указал, что открытость мировой экономики следует поддерживать параллельно с обеспечением экономической безопасности стран.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.