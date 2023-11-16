16 ноября, 12:58
Международная выставка-форум "Россия"

Глава Росрыболовства открыл на выставке "Россия" дегустационный зал "рыбный"

По словам Ильи Шестакова, дегустации позволят россиянам познакомиться с рыбной продукцией разных регионов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Росрыболовства Илья Шестаков открыл на Международной выставке-форуме "Россия" в павильоне 51 дегустационный зал "рыбный", передает корреспондент ТАСС.

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"Такие дегустации, как здесь, на выставке "Россия", рыбные дегустации, позволят нашим людям больше познакомиться с теми дарами моря, которые у нас добываются на Дальнем Востоке, в Северном бассейне и в Азово-Черноморском, и в Каспийском море. И я очень рад, что здесь уже очень много людей приходит на эти дегустации. Я надеюсь, что их будет еще больше, и они увидят все то биоразнообразие, все те виды рыб, с которыми, возможно, даже никогда и не сталкивались", - рассказал журналистам глава Росрыболовства.

По словам главы ведомства, в настоящее время главной задачей в рыбохозяйственном комплексе является сохранение его биоразнообразия и его запасов.

"Вторая задача, которая сейчас есть в рыбохозяйственном комплексе, - это безусловно, чтобы рыба была свежая и качественная", - добавил Шестаков.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияШестаков, Илья ВасильевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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