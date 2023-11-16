В Индии ожидают инновационных решений по взаимным расчетам с РФ

Директор Института БРИКС в Нью-Дели Бинод Сингх отметил, что "открытым остается вопрос осуществления платежей в условиях санкций в долгосрочной перспективе"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Индия заинтересована в поиске инновационных решений в сфере взаимных расчетов с Россией. Об этом заявил ТАСС директор Института БРИКС в Нью-Дели Бинод Сингх на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"Мы ждем инновационных подходов в плане осуществления платежей. В связи с продолжительным конфликтом вокруг Украины возникают определенные трудности при проведении платежей, - сказал он. - Это касается наших отношений не только в рамках БРИКС, а на двусторонней основе, на уровне бизнес-сообществ".

По словам Сингха, "остается открытым вопрос относительно осуществления платежей в условиях санкций в долгосрочной перспективе". Он добавил, что сейчас обсуждаются различные варианты, в том числе расчеты "с помощью некоторых китайских инструментов, диверсификация валют или создание новых валют".

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Мероприятие, которое организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признано событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.