17 ноября, 08:04,
обновлено 17 ноября, 08:28

Госдума приняла закон о бюджете Фонда пенсионного и соцстрахования на 2024-2026 годы

Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в 2024 году составит 16,019 трлн рублей, в том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 15,922 трлн рублей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования в РФ на 2024-2026 годы. Документ был инициирован правительством РФ.

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Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в 2024 году составит 16,019 трлн рублей, в том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 15,922 трлн рублей. Общий объем расходов бюджета фонда на 2024 год составит 16,178 трлн рублей, в том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 16,125 трлн рублей.

Дефицит бюджета фонда в 2024 году составит 158,79 млрд рублей, объем профицита бюджета фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, составит 43,987 млрд рублей, объем дефицита в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, составит 202,778 млрд рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2025 год составит 16,413 трлн рублей, на 2026 год - 17,386 трлн рублей, в том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2025 год - в сумме 16,314 трлн рублей, на 2026 год - 17,285 трлн рублей. Общий объем расходов бюджета фонда на 2025 год составит 16,293 трлн рублей, на 2026 год - 17,255 трлн рублей, в том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2025 год - 16,236 трлн рублей, на 2026 год - 17,193 трлн рублей.

Объем профицита бюджета фонда на 2025 год составит 120,025 млрд рублей, в том числе в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, - 42,328 млрд рублей, а в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, - 77,696 млрд рублей.

Объем профицита бюджета фонда на 2026 год составит 131,278 млрд рублей, в том числе в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, - 39,42 млрд рублей., а в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, - 91,857 млрд рублей.

Индексация пенсий

Также предусмотрена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2024 года на 7,5% (в 2025 году - на 9,5%, в 2026 году - на 10,3%); страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января 2024 года - на 7,5% (в 2025 году: с 1 февраля - на 4,5%, с 1 апреля - на 2,2%; в 2026 году: с 1 февраля 4%, с 1 апреля 2,3%).

Размер пенсии по старости неработающим пенсионерам составит на конец 2023 года 21,777 тыс. рублей, на конец 2024 года - 23,245 тыс. рублей. Соотношение среднегодового размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров с прожиточным минимумом пенсионеров составит: в 2024 году - 175,4%, в 2025 году - 168,5%, в 2026 году - 162,4%.

С 1 января 2024 года стоимость одного пенсионного коэффициента (СПК) составит 133,05 рублей, в 2025 году: с 1 февраля - 139,04 рублей, с 1 апреля 142,1 рублей; в 2026 году: с 1 января - 142,1 рублей, с 1 февраля - 147,78 рублей, с 1 апреля - 151,18 рублей.

С 1 января 2024 года фиксированная выплата к страховой пенсии определена в размере около 8,135 тыс. рублей. В результате увеличение ежемесячного размера средней страховой пенсии превысит 1 тыс. рублей, говорится в пояснительной записке к документу. Среднегодовой размер накопительной пенсии составит в 2024 году 1,605 тыс. рублей, в 2025 году - 1,898 тыс. рублей, в 2026 году - 2,142 тыс. рублей. Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты составит: в 2024 году - 2,475 тыс. рублей, в 2025 году - 2,631 тыс. рублей, в 2026 году - 2,788 тыс. рублей.

Размер материнского капитала

Размер материнского (семейного) капитала определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год (в 2024 году - 7,5%, в 2025 году - 4,5%, в 2026 году - 4%) и составит, при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, в 2024 году - 630,968 тыс. рублей, в 2025 году - 659,361 тыс. рублей, в 2026 году - 685,736 тыс. рублей.

В случае рождения (усыновления) второго ребенка, начиная с 1 января 2020 года, а также в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2020 года, при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло, маткапитал в 2024 году составит 833,800 тыс. рублей, в 2025 году - 871,321 тыс. рублей, в 2026 году - 906,174 тыс. рублей.

Во втором чтении документа была одобрена одна поправка. "Установить что остатки субвенций из бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области по состоянию на 1 января 2024 года, образовавшиеся в бюджете фонда в результате неполного их использования на выплату пенсий, ежемесячных пенсионных выплат, предусмотренных законодательством ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, направляются фондом в 2024 году на те же цели, с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда", - говорится в тексте поправки. 

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