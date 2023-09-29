Рост доходов, социальные обязательства и безопасность. Каким будет бюджет России

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. При этом в 2024 году ожидается серьезный рост доходов казны.

Главный финансовый документ страны сверстали исходя из прогноза социально-экономического развития, который предполагает ежегодный рост экономики РФ свыше 2%. Бюджет сведен с дефицитом, превышение расходов над доходами может составить от 0,9 до 1,6 трлн рублей в разные годы.

Доходы федеральной казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей - в 2025-м, 34,1 трлн рублей - в 2026-м. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно. Эти параметры существенно больше, чем предполагалось год назад. Согласно предыдущему закону о бюджете, расходы в 2024 году оценивались в 29,4 трлн рублей, в 2025 году - 29,2 трлн рублей. Доходы прогнозировались на уровне 27,2 трлн рублей и 27,9 трлн рублей соответственно.

ТАСС изучил основные положения законопроекта о бюджете.

Доходы

Заложенные на 2024 год основные финансовые показатели, если сравнивать их с 2023 годом, выглядят оптимистично. Так, запланировано увеличение доходов казны на 6,4 трлн рублей - причем вырастут как нефтегазовые доходы (+2,6 трлн), так и ненефтегазовые (+3,8 трлн). Кроме мировой конъюнктуры цен на нефть, скажутся, как указано в пояснительной записке к проекту бюджета, "изменение установленного предельного дисконта по отношению к цене нефти сорта Brent, влияющего на поступления нефтегазовых доходов", и завершение "налогового маневра".

Еще один важный показатель - прогноз по росту НДФЛ. Доходы от него должны вырасти более чем в полтора раза. "На динамику <...> повлияло начало поступления НДФЛ с доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках", - говорится в пояснительной записке.

Почти на 174 млрд больше доходов получит федеральная казна от акцизов. Тут скажутся особенности налогообложения газовой отрасли, а также дополнительная индексация ставок акцизов на вина, табачную и никотиносодержащую продукцию.

Расходы

В проекте на нацпроекты заложено примерно на 1 млрд рублей меньше, чем в 2023 году. Благодаря перераспределению средств больше денег, чем предусмотрено бюджетом на текущий год, пойдет на сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортную и безопасную среду для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, развитие науки, промышленности и технологий и сбалансированное региональное развитие.

Почти на 100 млрд рублей больше будет направлено на нацпроект "Демография", на 150 млрд предлагается увеличить ассигнования на нацпроект "Безопасные и качественные дороги". Также увеличится финансирование нацпроектов "Наука и университеты" (+5 млрд).

Новый нацпроект "Беспилотные авиационные системы" получит в 2024 году значительное финансирование - 45,5 млрд рублей.

Соцобязательства и безопасность

Предлагается серьезно увеличить расходы на развитие пенсионной системы РФ: в 2024 году государство потратит на эти цели почти на 1,3 трлн рублей больше, чем в 2023-м. Как отмечается в пояснительной записке, рост расходов обусловлен увеличением бюджетных ассигнований на "пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы".

"Каким бы сложным ни был бюджет, какие бы сложные ни были экономические условия, какие бы новые санкции ни придумали наши бывшие партнеры, главным условием бюджета было и остается полное выполнение всех социальных обязательств государства", - подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Кроме того, существенно (на 4,4 трлн рублей) предлагается увеличить расходы на национальную оборону. В 2025 и 2026 годах эти траты будут планомерно сокращаться.

Больше средств планируется направить также на социальную политику (+1,2 трлн), образование (+82 млрд) и здравоохранение (+50 млрд).

Процедура принятия

Закон устанавливает, что все прохождение бюджета в Госдуме не может превышать 60 дней.

Сначала работать будет комитет по бюджету - его первое заседание пройдет 16 октября, на нем с докладом ждут министра финансов страны Антона Силуанова. После этого комитет по бюджету практически в круглосуточном режиме будет рассматривать каждую госпрограмму, "с обязательным докладом по каждой программе профильного министра", отметил Макаров.

По его словам, все заседания комитета по бюджету будут открытыми и транслироваться в интернете.

Первое чтение законопроекта назначено на 26 октября.