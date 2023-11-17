Бюджет на трехлетку приняли голосами трех фракций Госдумы

Две фракции выступили против

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в третьем чтении был поддержан голосами трех думских фракций - "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди", КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" выступили против принятия бюджета, позиции фракций не изменились с первого чтения документа.

Как отметил лидер думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, проделана "большая работа" при подготовке бюджета. "Отработали механизм ответственного взаимодействия с правительством РФ. Каждый заслуживающий внимания вопрос, а их было множество, мы отрабатывали в постоянных консультациях", - подчеркнул он. Васильев пояснил, что выделены средства на защиту суверенитета, исполнение социальных обязательств, перестройку экономики, укрепление технологического суверенитета.

По мнению первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова ("Единая Россия"), бюджет готовился в условиях проведения специальной военной операции и применения против России экономических санкций. "В этих непростых условиях удалось принять бюджет, который не только обеспечит выделение необходимых средств на обороноспособность нашей страны, но и предусматривает все необходимые средства на обеспечение социальных обязательств государства перед гражданами", - сказал он. Жуков добавил, что бюджет предусматривает наполнение всех положений посланий президента РФ, связанных с поддержкой материнства и детства, науки, образования. "Бюджет сочетает в себе как выделение всех необходимых средств на обороноспособность, так на развитие экономики и на реализацию всех социальных программ", - заключил он.

Позиция ЛДПР осталась неизменной, фракция поддержала проект бюджета в третьем чтении. "Конечно, мы остаемся последовательными. Значительная часть вопросов, которые мы задавали ранее к данному законопроекту, Минфином учтена, в частности, это касается села и многих других вопросов. У нас достигнуто общее понимание по многим вопросам, это было отражено в принятых поправках ко второму чтению", - сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Главный финансовый документ страны поддержали "Новые люди". По словам замруководителя думской фракции Александра Демина, в нынешних условиях удалось сформировать максимально сбалансированный документ. "В нем нашлось место инвестициям в человеческий капитал, поддержке социально уязвимых групп и в то же время мы оставили простор для развития промышленности. Все это благодаря общим усилиям", - отметил парламентарий.

КПРФ против низких пенсий

Против бюджета на трехлетку выступила фракция КПРФ. "Мы голосуем против низких пенсий, против отсутствия индексации пенсий работающим пенсионерам, против копеечных льгот, против невыполнения обязательств перед выезжающими из Крайнего Севера, против заморозки советских вкладов. Но мы всегда готовы к конструктивному диалогу, к обсуждению будущего нашей страны, совместной работе над этим будущим", - отметил в ходе пленарного заседания первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Против принятия проекта бюджета в третьем чтении проголосовала и фракция "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП). "Наша позиция по сравнению с первым чтением мало чем изменилась. Все недостатки этих законопроектов, к сожалению, перекочевали в третье чтение. Те поправки, которые мы вносили и которые могли бы существенно улучшить эти законопроекты, не были приняты, поэтому сегодня мы будем голосовать против", - заявил зампред фракции СРЗП Валерий Гартунг.