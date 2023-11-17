Два корабля с пшеницей из РФ прибудут в Сомали и Буркина-Фасо в ноябре - декабре

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сообщил, что судна уже вышли из российских портов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Первые два корабля с 50 тыс. тонн российской пшеницы прибудут в Сомали и Буркина-Фасо в конце ноября-начале декабря этого года. Об этом сообщил журналистам глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в рамках посещения экспозиции Минсельхоза "Есть свое!" на Международной выставке-форуме "Россия".

"Правительством приняты все необходимые решения для осуществления поставок. Первые два корабля - по 25 тыс. тонн каждый - в направлении Сомали и Буркина-Фасо уже вышли из российских портов, ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября - начале декабря этого года", - сказал он.

Патрушев также добавил, что корабли в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею будут загружены пшеницей в ближайшее время и отправлены в эти страны до конца 2023 года.

В сентябре глава Минсельхоза РФ сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, что безвозмездные поставки российского зерна в Африку должны начаться в ближайшее время.