17 ноября, 15:46,
обновлено 17 ноября, 16:04
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путин заявил, что Россия за 10 лет увеличила расходы на культуру в 20 раз

Президент РФ выступает на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Расходы на культуру в России за последние 10 лет увеличились в 20 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

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"За последние 10 лет увеличили расходы на культуру в 20 раз", - сказал глава государства.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-ПетербургIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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