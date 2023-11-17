Эксперты: Россия направит на экспорт до 3-5 млн тонн бензина после снятия запрета

По словам зампредседателя правления ассоциации "Надежный партнер" Дмитрия Гусева, эти объемы могут направить на рынки Пакистана и Афганистана

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия после снятия запрета экспорта на бензин, о чем сегодня сообщили в Минэнерго, сможет направить на внешние рынки до 3-5 млн тонн этого топлива в год. Об этом ТАСС сообщили опрошенные эксперты.

"На внешние рынки стабильно идет примерно 10% производимых в стране автобензинов. То есть речь идет об объемах порядка 4-5 млн тонн", - подсчитал эксперт "Инфотэк", заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Заместитель председателя правления ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев оценил потенциал экспорта бензина в 3-4 млн тонн. По его словам, эти объемы могут быть направлены на рынки Пакистана и Афганистана, что "поддержит экспортные контракты в эти восточные направления".

При этом Фролов отметил, что отмена запрета на экспорт выглядит своевременной, так как высокий сезон спроса закончился и логистические проблемы (к примеру, доставка топлива в южные регионы страны), которые были одной из главных причин ценового кризиса, разрешились естественным образом.

"Можно будет ожидать небольшого спекулятивного повышения котировок на следующей неделе. Но фундамента под этим повышением, скорее всего, не будет", - добавил он.

Об отмене запрета экспорта

Правительство России приняло решение с 17 ноября снять временный запрет на экспорт автомобильного бензина, введенный 21 сентября в рамках комплекса мер стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. Об этом сообщило Минэнерго РФ.

Решение об отмене запрета экспорта бензина принято после насыщения внутреннего рынка топливом и создания профицита предложения. Запасы бензина на текущий момент составляют около 2 млн тонн, а цены в опте существенно снизились с уровня сентября, отметили в министерстве.

Снятие запрета также позволит российским НПЗ обеспечить высокий объем производства топлива. Минэнерго при этом не исключило возврата запрета на экспорт автомобильных бензинов в случае необходимости.