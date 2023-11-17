17 ноября, 16:42
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путин: товарооборот России и Китая достигнет порога в $200 млрд в 2023 году

По словам президента РФ, Россия и КНР еще никогда не достигали такого уровня доверия, который сложился сейчас

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай должны достигнуть порога товарооборота в $200 млрд уже в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

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"По всем важнейшим направлениям мы демонстрируем очень высокий уровень сотрудничества - те 200 млрд товарооборота, о которых мы говорили и к которым мы стремились, мы достигнем этого уровня раньше намеченного срока. В этом году почти наверняка 200 млрд товарооборота у нас будет. И пойдем, безусловно, дальше, причем достаточно быстрыми темпами. Меняя и качество нашего взаимодействия", - сказал он.

По словам Путина, Россия и КНР еще никогда не достигали такого уровня доверия, который сложился сейчас. "Вне всякого сомнения, в основе нашего успеха лежит то доверие, о котором я сказал, а оно не может быть достигнуто без прямого контакта между людьми, не может быть достигнуто только с помощью перемещения товаров через реки, которые разделяют нашу государственную границу. Это должно быть и осуществляется по мостам, которые между сердцами и душами людей проложены. Не только десятилетиями, а веками нашего существования вместе как соседей. Это лежит в основе всех наших успехов", - добавил он.

Сегодня взаимный интерес России и Китая к культуре друг друга продолжает расти, отметил президент. "Интерес у нас взаимный, он растет, мы видим интерес китайской публики к российской культуре. Многие, прежде всего ветераны, до сих пор поют русские, советские песни, причем на русском языке. Мы это очень высоко ценим, это наша общая база. Но и интерес российских граждан к китайской культуре, к древней, могучей китайской культуре очень высок. Мы будем не только поддерживать это стремление, но и развивать", - заключил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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