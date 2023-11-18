18 ноября, 02:12
Саммит АТЭС

В АТЭС заявили о поддержке малого и среднего бизнеса

Лидеры стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества также отметили важность "перехода экономических субъектов из теневого сектора экономики в официальный"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) намерены поддерживать средний и малый бизнес, в том числе его цифровизацию, финансирование и переход из теневой экономики. Об этом говорится в итоговой декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

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"Мы подчеркиваем значение создания путей для роста малого и среднего бизнеса, а также стартапов, включая возможности для того, чтобы они стали более конкурентоспособными, специализированными и инновационными. Мы поддерживаем включение малого и среднего бизнеса в региональные и глобальные рынки, в том числе посредством цепочек стоимости, сотрудничества с крупными компаниями и использования цифровых инструментов и технологий", - сказано в декларации.

Страны АТЭС готовы способствовать разработке "простых в использовании и экономичных продуктов", которые позволили бы малому и среднему бизнесу ускорить свою цифровую трансформацию. Лидеры подчеркнули значение доступа к финансированию для развития предприятий. "Мы отмечаем важность создания среды возможностей для малого и среднего бизнеса, а также поддержки перехода экономических субъектов из теневого сектора экономики в официальный", - говорится в документе. 

Теги:
Саммит АТЭС
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