В АТЭС заявили о поддержке малого и среднего бизнеса

Лидеры стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества также отметили важность "перехода экономических субъектов из теневого сектора экономики в официальный"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) намерены поддерживать средний и малый бизнес, в том числе его цифровизацию, финансирование и переход из теневой экономики. Об этом говорится в итоговой декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Мы подчеркиваем значение создания путей для роста малого и среднего бизнеса, а также стартапов, включая возможности для того, чтобы они стали более конкурентоспособными, специализированными и инновационными. Мы поддерживаем включение малого и среднего бизнеса в региональные и глобальные рынки, в том числе посредством цепочек стоимости, сотрудничества с крупными компаниями и использования цифровых инструментов и технологий", - сказано в декларации.

Страны АТЭС готовы способствовать разработке "простых в использовании и экономичных продуктов", которые позволили бы малому и среднему бизнесу ускорить свою цифровую трансформацию. Лидеры подчеркнули значение доступа к финансированию для развития предприятий. "Мы отмечаем важность создания среды возможностей для малого и среднего бизнеса, а также поддержки перехода экономических субъектов из теневого сектора экономики в официальный", - говорится в документе.