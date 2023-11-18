Итоговые документы саммита АТЭС коснулись в основном экономики, как и добивалась РФ

Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщал ранее, что принятие итоговой декларации лидеров стран и территорий АТЭС будет зависеть от того, насколько оно будет "выдержано в экономических тонах"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Итоговые документы саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, опубликованные в пятницу, касаются главным образом экономических вопросов, в них не упоминаются геополитические темы, в том числе ситуация на Украине и обострение палестино-израильского конфликта. Россия и США заявили о том, что декларация саммита была принята консенсусом.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, который возглавлял российскую делегацию на саммите, ранее сообщил журналистам, что принятие итоговой декларации лидеров стран и территорий АТЭС будет зависеть от того, насколько оно будет "выдержано в экономических тонах". "Что касается политизации формата АТЭС, то такие сигналы до нас, конечно же, доходят, но мы надеемся, что политизации не произойдет и АТЭС останется сугубо экономическим форумом", - отметил он.

В пятницу Оверчук указал, что, судя по декларации и обозначенным в ней направлениям, "судя по тому, что в сегодняшних очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса", саммит был удачным.

Позиция США по декларации

В свою очередь Белый дом в распространенном письменном заявлении подчеркнул, что "[итоговая] декларация отражает консенсус лидеров [стран и территорий] АТЭС и их готовность работать вместе, чтобы сохранить свои рынки открытыми, устранить сбои в цепочках поставок и обеспечить выгоду от торговли и инвестиций для своего населения и экономик". "В ней также отражено обязательство активизировать наши усилия по переходу к чистой и эффективной энергетике, включая трехкратное увеличение мощностей возобновляемых источников энергии в мире, и сократить вдвое гендерное неравенство в сфере цифровых технологий к 2030 году", - говорится в документе.

При этом в итоговой декларации участники форума высказали приверженность обеспечению открытости рынков и устранению сбоев в цепочках поставок. Они заявили, что "продолжат работу по обеспечению равных условий для формирования благоприятной торговой и инвестиционной среды". Кроме того, страны и территории, входящие в АТЭС, обязались активизировать усилия для более быстрого перехода к чистой и устойчивой энергетике. Участники АТЭС также подтвердили в декларации свою приверженность "рационализации и поэтапному отказу от неэффективных субсидий на ископаемое топливо, которые способствуют расточительному потреблению".

Совершенствование АТЭС и цепочки поставок

Участники форума сообщили о намерении "совершенствовать и развивать систему управления и организационную структуру АТЭС, решительно поддерживая <...> экономическое и техническое сотрудничество между экономиками участников".

В итоговом документе члены организации взяли на себя обязательство полностью реализовать дорожную карту обеспечения продовольственной безопасности к 2030 году.

Как заявил ранее Оверчук, РФ на форуме указывала, что ни одна из стран региона не должна быть исключена из цепочек поставок.

Не площадка для обсуждения геополитики

Администрация США сообщила, что ситуацию на Украине и в секторе Газа обсуждали на встречах глав и представителей внешнеполитических и торговых ведомств стран и территорий АТЭС. Вместе с тем в их итоговом заявлении данные темы не упоминаются. Как признали представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай и госсекретарь Энтони Блинкен, ряд министров на данных встречах указал, что АТЭС не является площадкой для обсуждения геополитических вопросов.

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, который участвовал в министерских встречах форума, сообщил в интервью ТАСС, что интерес к ситуации вокруг Украины на мероприятиях по линии АТЭС в Сан-Франциско ослаб по сравнению с прошлогодним форумом. "Фактор Украины, который в прошлом году просто пылал и выдвигался в качестве чуть ли не единственного и основного источника всех бед на продовольственных и энергетических рынках, в этом году был более приглушен", - подчеркнул российский дипломат. Оверчук также заявил журналистам, что несколько лидеров на саммите АТЭС упоминали о ситуации на Украине, но данная тема звучала "фоново в основном".

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.