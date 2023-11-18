В Турции намерены направлять в Африку переработанное в муку российское зерно

Глава Минсельхоза республики Ибрагим Юмаклы сообщил, что ранее через страну нуждающимся государствам "было отправлено 33 млн тонн сельхозпродукции, это позволило спасти мир от продовольственного кризиса"

СТАМБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Турция будет использовать различные механизмы для переработки российского зерна в муку и ее направления в страны Африки. Об этом сообщил глава Минсельхоза республики Ибрагим Юмаклы в эфире телеканала CNN Turk.

"Ранее через этот регион [Турцию] нуждающимся странам было отправлено 33 млн тонн сельхозпродукции, это позволило спасти мир от продовольственного кризиса. Наш президент сообщил, что Россия будет направлять свое зерно, переработанное в муку, в страны Африки. Мы будем использовать различные механизмы для переработки зерна в муку и ее последующего направления в африканские страны", - сказал Юмаклы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в ФРГ 17 ноября сообщил о планах его страны на втором этапе поставок российского зерна в Африку перерабатывать его в муку. По его словам, турецкая сторона провела соответствующую работу с Россией и Катаром.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил в тот же день журналистам, что первая партия российской пшеницы на безвозмездной основе прибудет в Сомали и Буркина-Фасо в конце ноября - начале декабря этого года. Первые два сухогруза с 25 тыс. тонн пшеницы каждый уже вышли из российских портов. Патрушев также рассказал, что суда, которые доставят пшеницу в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею, будут загружены в ближайшее время и отправлены в эти страны до конца 2023 года.