19 ноября, 16:54
Международная выставка-форум "Россия"

"Роснефть" и Алтайский край будут развивать автотуризм

Меморандум подписан в ходе Международной выставки-форума "Россия"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" и Алтайский край планируют реализовать совместные проекты, направленные на стимулирование спроса на внутренний автомобильный туризм. Соответствующий меморандум подписан в ходе Международной выставки-форума "Россия", говорится в сообщении "Роснефти".

Читайте также
История всероссийских выставок

"Документ предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на стимулирование спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Алтайского края, объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС "Роснефть", - отмечается в сообщении.

В частности, планируется сформировать туристические маршруты, расположенные на территории региона, с посещением розничной сети "Роснефти". Также стороны будут повышать общий уровень комфорта туристов на территории туристических объектов Алтайского края, а также на объектах придорожного сервиса, в том числе на АЗС "Роснефть".

Компания отмечает, что активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и уже реализует ряд региональных проектов, направленных на популяризацию автотуризма в субъектах присутствия.

  

Теги:
РоссияАлтайский крайМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация