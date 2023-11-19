"Роснефть" и Алтайский край будут развивать автотуризм

Меморандум подписан в ходе Международной выставки-форума "Россия"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" и Алтайский край планируют реализовать совместные проекты, направленные на стимулирование спроса на внутренний автомобильный туризм. Соответствующий меморандум подписан в ходе Международной выставки-форума "Россия", говорится в сообщении "Роснефти".

"Документ предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на стимулирование спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Алтайского края, объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС "Роснефть", - отмечается в сообщении.

В частности, планируется сформировать туристические маршруты, расположенные на территории региона, с посещением розничной сети "Роснефти". Также стороны будут повышать общий уровень комфорта туристов на территории туристических объектов Алтайского края, а также на объектах придорожного сервиса, в том числе на АЗС "Роснефть".

Компания отмечает, что активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и уже реализует ряд региональных проектов, направленных на популяризацию автотуризма в субъектах присутствия.