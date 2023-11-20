Bloomberg: OpenAI возглавит экс-гендиректор Twitch

По информации агентства, совет директоров проигнорировал призывы инвесторов, которые хотели восстановления Сэма Альтмана

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Новым руководителем компании OpenAI, разработчика нейросети ChatGPT, станет экс-гендиректор стримингового сервиса Twitch Эммет Шир. Сэм Альтман не вернется на этот пост, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, совет директоров компании проигнорировал призывы инвесторов, которые хотели восстановления Альтмана в должности, и предложил должность руководителя OpenAI Эммету Ширу. Ранее портал The Information со ссылкой на участника совета директоров OpenAI Илью Суцкевера сообщил, что основатель компании Альтман по результатам переговоров с руководящим органом компании, которые проходили на выходных, принял решение не возвращаться на пост генерального директора.

На прошлой неделе OpenAI заявила в своем блоге, что Альтман отправлен в отставку со своего поста.

Компания в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России.