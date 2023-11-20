20 ноября, 20:46

В Ростове-на-Дону в 2024 году введут первую очередь завода по производству ноутбуков

Его строительством занимается компания "Бештау"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноября. /ТАСС/. Первую очередь завода полного цикла по производству ноутбуков, который в Ростове-на-Дону строит российская компания "Бештау", введут в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире местного телеканала "Дон24".

"Компания "Бештау", которая существует в Ростовской области с 2022 года, это один из немногих производителей комплектующих и готовых устройств на юге России. Не так давно мы договорились о реализации крупного проекта на территории именно Ростовской области. Срок реализации - 2025 год, объем на этом этапе оценивается в 8 млрд рублей инвестиций. Речь идет о ноутбуках, платах, батареях литиевых. Первая очередь завода должна в 2024 году уже войти в строй", - сказал глава региона.

В августе на строительной площадке завода на улице Доватора в Ростове-на-Дону был заложен символический камень в основание будущего завода, который появится в 2025 году. По информации властей, инвестиционный проект предполагает строительство пяти комплексов, общая производственная площадь которых составит около 9 тыс. кв. м. На предприятии будет налажен выпуск ноутбуков, состоящих из компонентов собственного производства, и литий-ионных аккумуляторов, также увеличится объем производства электронных плат. Запуск завода позволит создать более 700 рабочих мест.

ГК "Бештау" занимается выпуском импортозамещающей продукции - радиоэлектроники и компьютерной техники в Ростове-на-Дону и Ессентуках. В 2022 году компания запустила в Ростове-на-Дону производство по выпуску электронных плат для радиоэлектронной продукции. Плановый объем производства на 2023 год составляет 200 тыс. единиц техники. 

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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