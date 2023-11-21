В Республике Алтай намерены построить две солнечные электростанции по 20 МВт

Глава региона Олег Хорохордин сообщил, что энергетику новых станций планируют продавать на оптовом рынке

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Алтай подписали соглашение с инвесторами о строительстве еще двух солнечных электростанций в регионе. Об этом глава региона Олег Хорохордин рассказал во время дня республики на выставке "Россия" в Москве.

"В Республике Алтай восемь солнечных электростанций, поскольку 310 дней в году - солнце. И они мощностью 120 МВт, а мы потребляем где-то 50, зимой - 100. Весь световой день Республика Алтай живет на собственной энергетике. <…> И сегодня с инвесторами мы подписали соглашение, будет еще две станции по 20 МВт", - сообщил он.

По словам Хорохордина, регион не нуждается в дополнительной электроэнергии, энергетику новых станций планируется продавать на оптовом рынке. По словам главы, создание объектов качественно скажется на регионе. "Это налоги, рабочие места, инвестиции в зеленую энергетику", - отметил он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.