Эксперт заявил о возможности перезапуска проекта железной дороги Кызыл - Курагино

Директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов сообщил, что это можно сделать с выходом на Монголию и КНР

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Перезапуск проекта железной дороги Кызыл - Курагино возможен, но только с учетом выхода на Монголию и Китай. Об этом на выставке "Россия" сообщил директор центра экономики регионов Центра стратегических разработок (ЦСР) Марат Фаттахов.

"Перезапуск проекта Кызыл - Курагино в чистом виде перезапускать было бы не до конца целесообразно, а с выходом на Монголию и Китай это направление может стать одним из флагманских для регионов, входящих в Ангаро-Енисейский макрорегион, не только для Тувы", - сказал он.

По словам Фаттахова, в своем развитии Туве необходимо акцентировать внимание на развитии транспортно-логистического комплекса с учетом переориентации на восток и юг. "Нужно будет развивать два коридора - они оба начинаются с Курганского района Красноярского края, проходят через Тыву, через Монголию. Первый - северный, в направлении Пекина, второй - западный, в направлении северо-запада Китая, города Урумчи. Это непростые проекты", - пояснил он.

Директор центра экономики регионов ЦСР отметил, что с перспективой создания этих транспортно-логистических коридоров в субъекте планируется реализовать ряд инвестиционных проектов. В их числе проект освоения Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд с объемом инвестиций более 10 млрд рублей. В регионе, по его словам, планируется также строительство горно-обогатительного комбината на Элегестском месторождении, освоение западной части Улуг-Хемского угольного бассейна.

"В первом проекте инвестиции превысят 42 млрд рублей, во втором - 79 млрд. В обоих проектах планируется создание более 3 тыс. рабочих мест. Следующий проект - создание компании-производителя батарейных металлов на базе ГОК на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг, объем инвестиций может превысить 183 млрд рублей и в перспективе может быть создано 4 тыс. рабочих мест", - перечислил он.

Строительство первой для Тувы железной дороги, которая позволит осуществлять полноценную разработку Элегестского угольного месторождения, - один из основных транспортных проектов в регионе. Изначально планировалось проложить пути через Кызыл (Тува) - Курагино (Красноярский край) к Транссибу.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.