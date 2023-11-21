21 ноября, 18:26

Bloomberg: правление OpenAI и Альтман начали переговоры о его возможном возвращении

Сэм Альтман. EPA-EFE/ YOAN VALAT/ POOL
Сэм Альтман
© EPA-EFE/ YOAN VALAT/ POOL

Обсуждение ведется между Сэмом Альтманом и по крайней мере одним членом правления - Адамом Д'Анджело, сообщили собеседники агентства, отметив, что переговоры носят частный характер

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Члены совета директоров американской компании OpenAI и бывший генеральный директор компании Сэм Альтман начали переговоры о его возможном возвращении в компанию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Переговоры ведутся между Сэмом Альтманом и по крайней мере одним членом правления - Адамом Д'Анджело, сообщили собеседники Bloomberg, отметив, что переговоры носят частный характер. По данным одного из источников, в переговорах также участвуют некоторые инвесторы OpenAI, которые настаивают на восстановлении Альтмана в должности.

Согласно одному из обсуждаемых сценариев, Альтман может вернуться в компанию в качестве директора переходного совета, пишет агентство.

Ранее генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что ушедшие в отставку глава компании OpenAI Сэм Альтман и ее сооснователь Грег Брокман возглавят исследовательскую группу корпорации. Он также отметил, что Microsoft сохраняет приверженность партнерству с OpenAI.

На прошлой неделе OpenAI заявила в своем блоге, что Альтман отправлен в отставку со своего поста. Компания в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России. 

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США
© Информационное агентство ТАСС
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