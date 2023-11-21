Сотни сотрудников угрожают уйти: что известно об увольнении Сэма Альтмана из OpenAI

Американская компания — разработчик нейросети ChatGPT OpenAI оказалась в центре внимания после внезапной отставки гендиректора Сэма Альтмана, который ушел с поста 17 ноября. О его увольнении сообщил совет директоров OpenAI. Решение об отставке объяснили тем, что Альтман "не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом", что мешало ему выполнять свои обязанности.

"У совета больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI", — констатировали в компании.

Других официальных подробностей его увольнения не приводится, но, как рассказали The Financial Times инвесторы, он планировал ввести новые мощные инструменты искусственного интеллекта, а у совета директоров возникли опасения по поводу их безопасности. "Они поспорили, насколько быстро следует двигаться. Вот и все", — рассказал изданию один из инвесторов.

Вскоре после Альтмана компанию покинул сооснователь OpenAI Грег Брокман. Обоих исключили из состава совета директоров компании. Из сооснователей проекта в нем остался только директор по науке Илья Суцкевер — уроженец Нижнего Новгорода, получивший образование в Канаде и занимающийся разработкой искусственного интеллекта в американской корпорации.

Вскоре после появления информации об отставке Альтмана СМИ сообщили, что инвесторы OpenAI потребовали вернуть его.

Позже стало известно, что совет директоров OpenAI ведет переговоры с Альтманом о его возвращении, хотя сам он якобы настроен "двояко" и хотел бы значительных изменений в управлении.

Как заявили The Verge многочисленные источники, он и Брокман по-прежнему готовы вернуться в OpenAI при условии, если оставшиеся члены совета директоров, которые уволили Альтмана, уйдут.