Сотни сотрудников угрожают уйти: что известно об увольнении Сэма Альтмана из OpenAI

Отставка Альтмана
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Американская компания — разработчик нейросети ChatGPT OpenAI оказалась в центре внимания после внезапной отставки гендиректора Сэма Альтмана, который ушел с поста 17 ноября. О его увольнении сообщил совет директоров OpenAI. Решение об отставке объяснили тем, что Альтман "не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом", что мешало ему выполнять свои обязанности.
"У совета больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI", — констатировали в компании.
Других официальных подробностей его увольнения не приводится, но, как рассказали The Financial Times инвесторы, он планировал ввести новые мощные инструменты искусственного интеллекта, а у совета директоров возникли опасения по поводу их безопасности. "Они поспорили, насколько быстро следует двигаться. Вот и все", — рассказал изданию один из инвесторов.
Вскоре после Альтмана компанию покинул сооснователь OpenAI Грег Брокман. Обоих исключили из состава совета директоров компании. Из сооснователей проекта в нем остался только директор по науке Илья Суцкевер — уроженец Нижнего Новгорода, получивший образование в Канаде и занимающийся разработкой искусственного интеллекта в американской корпорации.
Вскоре после появления информации об отставке Альтмана СМИ сообщили, что инвесторы OpenAI потребовали вернуть его.
Позже стало известно, что совет директоров OpenAI ведет переговоры с Альтманом о его возвращении, хотя сам он якобы настроен "двояко" и хотел бы значительных изменений в управлении.
Как заявили The Verge многочисленные источники, он и Брокман по-прежнему готовы вернуться в OpenAI при условии, если оставшиеся члены совета директоров, которые уволили Альтмана, уйдут.
Новый директор
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Вскоре после увольнения Альтмана сообщалось, что его место займет директор по технологиям OpenAI Мира Мурати. Но позже появилась информация, что совет директоров компании проигнорировал призывы инвесторов, требовавших восстановления Альтмана в должности, и предложил передать пост руководителя OpenAI экс-гендиректору стримингового сервиса Twitch Эммету Ширу.
Уже 20 ноября Шир подтвердил свое назначение на пост главы OpenAI. "Сегодня мне позвонили и предложили рассмотреть возможность, которая выпадает раз в жизни, — стать временным генеральным директором OpenAI. Я взялся за эту работу, потому что считаю, что OpenAI — одна из самых важных компаний, существующих в настоящее время", — отметил Шир.
В качестве одного из своих первых шагов на новой должности он решил организовать проведение независимого расследования обстоятельств увольнения Альтмана. По итогам будет подготовлен соответствующий отчет.
Он также сообщил о намерении "поддерживать контакт с как можно большим количеством сотрудников, партнеров, инвесторов и клиентов", чтобы собрать информацию, на основе которой в будущем можно будет реформировать управленческую и лидерскую команду.
Шир выразил готовность пойти "на существенные реформы в структуре организации", в том числе рассмотреть возможность "изменений в руководстве компании". Он пообещал действовать при поддержке совета директоров, который обеспечит финансирование будущих изменений.
Куда ушел Альтман
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Как заявил гендиректор корпорации Microsoft Сатья Наделла, ушедшие в отставку Альтман и Брокман возглавят исследовательскую группу Microsoft.
"Мы очень рады сообщить новость о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую группу передовых исследований в области искусственного интеллекта", — написал Наделла в соцсети X (ранее Twitter).
Microsoft — крупнейший инвестор OpenAI — вложила в стартап около $13 млрд и получила долю около 49%. К тому же Microsoft обновила всю линейку продуктов своей компании с использованием технологий OpenAI, сообщил Bloomberg.
После сообщений о смене места работы Альтмана в Microsoft уточнили, что сохраняют приверженность партнерству с OpenAI.
На фоне новостей о возможном новом посте Альтмана акции Microsoft выросли до рекордного уровня. Цена за ценную бумагу компании на конец торгового дня 20 ноября составила $377,44, побив предыдущий рекорд примерно в $376,20, установленный 16 ноября.
"Хотя события прошедших выходных были неожиданными и тревожными, в конечном итоге мы считаем, что Microsoft сейчас находится в более сильной позиции, чем раньше, в области искусственного интеллекта", — приводит The New York Times комментарий аналитиков RBC.
Сотрудники уходят вслед за Альтманом
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После того как стало известно, что Альтман не вернется на свой пост, десятки сотрудников OpenAI решили подать в отставку. По данным СМИ, они неформально сообщили о своем намерении в кругу коллег.
Почти все 700 сотрудников OpenAI подписали открытое письмо в поддержку Альтмана, потребовали отставки совета директоров и пригрозили, что уйдут сами, если их бывшего начальника не вернут, пишет The Guardian.
"Ваши действия ясно продемонстрировали, что вы неспособны контролировать OpenAI. Мы не можем работать на людей или с людьми, которым не хватает компетентности, рассудительности и заботы о нашей миссии и сотрудниках", — гласит письмо.
Неожиданным стало то, что среди подписантов оказался главный научный сотрудник компании и один из членов совета директоров Илья Суцкевер, пишет The Wall Street Journal. Вскоре после того, как стало известно об увольнении Альтмана, Суцкевер заявил, что глубоко сожалеет о своем участии в действиях совета директоров. "Я сделаю все возможное, чтобы воссоединить компанию", — заявил он в соцсети X.
Как сообщает издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, Суцкевер занял такую позицию после интенсивных обсуждений с сотрудниками OpenAI, а также после эмоционального разговора с женой Брокмана Анной в офисе компании, во время которого она плакала и умоляла его изменить свое мнение.
Многие из решивших уйти сотрудников выразили желание присоединиться к новым проектам экс-руководителя OpenAI, а ряд конкурирующих технологических компаний, в частности Google, уже пытаются нанять их к себе.
Сложившаяся ситуация может помешать дальнейшему развитию компании и изменить вектор развития сферы искусственного интеллекта, отмечает портал The Information.
Разработки OpenAI при Альтмане
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OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая организация. Одним из ее сооснователей выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
В 2018 году OpenAI представила алгоритм GPT, который позволяет обрабатывать естественный язык, чтобы машина могла его понимать и генерировать контент.
GPT-2 вышел год спустя. Он уже умел переводить публикации, понимать логику текста, заканчивать предложения и обобщать мысль.
GPT-3 появился в 2020 году. Он уже мог написать статью для СМИ.
В прошлом году компания выпустила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Это наиболее известная разработка компании. Чат-бот с искусственным интеллектом может вести диалог, сочинять стихи и прозу, отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, резюмировать научные статьи, обрабатывать изображения по запросу пользователей и многое другое.
Модель GPT-4 была представлена в марте текущего года. Она способна обрабатывать запросы в виде картинок и текста, а затем выдавать текстовые ответы.