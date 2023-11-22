Шумков заявил о создании в Курганской области 5 тыс. новых рабочих мест за два года

Глава региона уточнил, что за три года также удалось добиться снижения в 5,8 раза количества безработных

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. новых рабочих мест планируется создать в Курганской области в течение двух лет благодаря инвестпроектам. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков в ходе Дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"В рамках реализации всех инвестпроектов за три года создано более 10 тыс. рабочих мест, и за оставшиеся два года, до 2025 года включительно, мы создадим еще 5 тыс. новых рабочих мест", - сказал он.

Шумков уточнил журналистам, что также за три года региону удалось добиться снижения в 5,8 раза количества безработных. "Касательно проектов-драйверов, конечно, это система индустриальных парков: сегодня Курганская область имеет уже пять построенных действующих индустриальных парков, <…> там уже действует более 40 заводов, три индустриальных парка строятся, <…> к 2030 году мы видим 13 индустриальных парков. <…> Проектов в сфере АПК тоже большое количество, молочно-товарные фермы - две крупные фермы открыли в ноябре, сейчас проектируем еще три крупные, <…> огромное количество проектов по переработке аграрной продукции. Двигаться будем во всех направлениях", - рассказал он.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поделился с журналистами, что регион для своего развития на 100% использовал возможности инструментов нацпроектов. "Всегда было такое мнение, что в Уральском федеральном округе есть пять субъектов РФ и Курган, по каким-то причинам. Сейчас мы <...> говорим о том, что у нас совершенно равнозначные шесть субъектов, входящих в УрФО, которые сегодня динамично развиваются", - подчеркнул он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.