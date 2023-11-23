23 ноября, 13:30

Минстрой заявил о готовности новых регионов к отопительному сезону на 97-99%

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что для ликвидации происшествий в этих субъектах были сформированы 258 аварийно-восстановительных бригады

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Подготовка к отопительному сезону сетей и объектов теплоснабжения в новых регионах РФ - в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях завершена на 97-99%. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе заседания правительства РФ.

"В этом году подготовили почти в три раза больше сетей, чем в прошлом, - 11 тыс. 713 км сетей. План выполняем с опережением. По Запорожской области план выполнен на 99,9%, по Луганской Народной Республике - на 99,7%, в Донецкой Народной Республике - 98,8%. <...> В Херсонской области на сегодня регион готов на 97,3%", - сказал он.

Для ликвидации происшествий в этих субъектах были сформированы 258 аварийно-восстановительных бригады, в них вошли почти 1,5 тыс. человек, резюмировал Файзуллин. 

Теги:
РоссияФайзуллин, Ирек ЭнваровичДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская область
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