24 ноября, 13:50

Путин призвал к созданию новых отраслевых моделей на базе ИИ для укрепления экономики

Президент также заявил о необходимости настраивать всю систему поддержки развития и внедрения больших языковых моделей и решений в области генеративного искусственного интеллекта

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту призвал подумать о разработке новых отраслевых моделей на основе генеративного искусственного интеллекта, что позволило бы улучшить показатели производительности труда и размер заработных плат в ключевых отраслях экономики России.

"Предлагаю подумать о разработке на основе генеративного искусственного интеллекта больших отраслевых моделей, предложить механизм их практического внедрения, чтобы существенно повысить производительность труда, а значит, и заработные платы в ключевых отраслях отечественной экономики", - сказал президент.

Для ускорения этого процесса он попросил правительство сформировать специальную образовательную программу "по теории и практике разработки и применения искусственного интеллекта с особым акцентом на большие языковые и генеративные модели". По словам главы государства, слушателями такой программы должны стать руководители крупнейших компаний, федеральных и региональных органов власти, вузов и системы среднего профессионального образования. Все эти инструменты необходимо внедрять "самым широким образом", а обучение должно начаться уже в первом квартале 2024 года, подчеркнул Путин.

"Одновременно, в рамках подготовки пятилетнего прогноза потребности в кадрах, с участием бизнеса, разумеется, прошу максимально внимательно проанализировать, где, в каких отраслях уже в краткосрочной перспективе изменятся требования к существующим специальностям и потребуются новые профессии, навыки, новые компетенции", - продолжил российский лидер.

Он обратил внимание на то, что на этой основе перед российской системой образования должны быть поставлены конкретные задачи по изменению программы профориентации и подготовки специалистов. "Жизнь кардинальным образом меняется, и мы должны быть впереди этих изменений", - обозначил свою позицию глава государства.

Кроме того, добавил Путин, необходимо настраивать всю систему поддержки развития и внедрения больших языковых моделей и решений в области генеративного искусственного интеллекта, а также создавать инфраструктуру для их широкого использования. "Я прошу отразить эти вопросы в готовящемся сейчас национальном проекте по формированию экономики данных", - заключил президент. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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