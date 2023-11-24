Стоимость биткойна превысила $38 тыс. впервые с 4 мая 2022 года

К 18:46 мск показатель находился на уровне $38,33 тыс.

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднялась выше $38 тыс. впервые с 4 мая 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Так, по данным на 18:36 мск стоимость биткойна росла на 3,08%, до $38,22 тыс. К 18:46 мск показатель ускорил рост и находился на уровне $38,33 тыс. (+3,48%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $38 тыс. 4 мая 2022 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".