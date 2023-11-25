На выставке "Россия" презентовали проект "Сухого порта" в Екатеринбурге

Проект, реализуемый в Свердловской области, должен стать мультимодальным звеном для выхода Северного широтного хода и Транссибирской магистрали к Каспийскому морю и Северному морскому пути

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Презентация одного из ключевых для Свердловской области проектов - создаваемого в Екатеринбурге "Сухого порта" - состоялась на форуме-выставке "Россия" после открытия дня региона, передает корреспондент ТАСС.

День Свердловской области проходит на форуме-выставке "Россия" 25 ноября и завершает презентации регионов Уральского федерального округа, которые приходили с 22 ноября.

"Сегодня Транссибирская магистраль до наших Восточных ворот загружена, встает вопрос, как вывозить уголь, контейнерные грузы, пшеницу и другие товары. Безусловно, формирование новых транспортных коридоров сегодня - это приоритет. В нашем случае это Север-Юг и Запад-Восток, и я уверен, что самый важный локомотив роста сегодня - это формирование новых транспортных коридоров, новых условий транспортировки нашей продукции", - сказал на презентации проекта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Выгодное географическое положение, наличие на территории транспортно-логистического узла и развитая производственная база создают предпосылки для того, чтобы Урал, и, в частности, Екатеринбург, стал крупным международным хабом, считает полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. "На этом фоне выгодно выделяется проект "Сухого порта" Свердловской области, которая находится в центре Уральского транспортного каркаса", - отметил он в ходе презентации проекта.

Проект "Сухой порт", реализуемый в Свердловской области, должен стать мультимодальным звеном для выхода Северного широтного хода и Транссибирской магистрали к Каспийскому морю и Северному морскому пути. Это позволит создать двусторонний транзит грузов с Индией, Ираном, Пакистаном. Общий объем инвестиций в проект предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей.

Достижения и развлечения

До 12 апреля проект "Сухого порта" представлен также на стенде Свердловской области в павильоне №75 вместе с основными промышленными предприятиями, привлекающими туристов достопримечательностями региона и интерактивными зонами для детей и взрослых. Так, на кинетическом столе все желающие могут "построить" знаковые здания Екатеринбурга и области, а при помощи сенсорного экрана отправиться в игровое путешествие по региону. Посетители также могут оставить отпечаток своих ладоней на "Аллее славы Свердловской области". Для этого на стенде установлена панель, на которой отражаются старинные формы для литья.

"В одной из частей нашего стенда находится имитация домны, причем помимо вы еще можете увидеть различные объекты, которые сделаны из уральского металла. <…> Здесь у нас 3D-фотозона, которая тоже пользуется очень большой популярностью", - рассказал по время презентации стенда заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В свою очередь губернатор региона обратил внимание на представленный на стенде проект университетского кампуса мирового уровня, строительство которого планируется завершить в Екатеринбурге к 2025 году.

В церемонии открытия дня региона принял участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "По поручению президента реализуется масса проектов [в сфере здравоохранения], в которых Свердловская область занимает ведущее место. Это модернизация первичного звена, [оказание] высокотехнологичной помощи, но важно, что в Свердловской области еще и консолидировали управление полигенетическими исследованиями - это самый большой проект в мире, который касается скрининга новорожденных сразу после рождения на 40 наследственных заболеваний", - пояснил глава Минздрава.

О форуме-выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.