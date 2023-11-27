В КТК сообщили об остановке отгрузки с морского терминала под Новороссийском из-за шторма

Прогноз высоты волны составляет 6-8 метров, уточнили в компании

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил отгрузку нефти с морского терминала под Новороссийском из-за шторма, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"В настоящее время в районе Новороссийска сложились крайне неблагоприятные метеоусловия: ветер до 22-24 м/с (79,2 км/ч), прогноз высоты волны 6-8 метров. Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкера отведены в районы ожидания. Резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах", - сказали в компании.

О возобновлении перевалки консорциум сообщит дополнительно, отметили в пресс-службе. При этом в ноябре текущего года в морском порту Новороссийска неоднократно объявлялись штормовые ограничения на перевалку, которым КТК неукоснительно следовал, добавили в консорциуме.

Ранее глава КТК Николай Горбань сообщал, что компания планирует прокачать по своей трубопроводной системе в 2023 году около 63,5 млн тонн нефти против 58,7 млн тонн в прошлом году.

Согласно данным Ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса Казахстана, суточная добыча нефти и газового конденсата по итогам 26 ноября составила 214,5 тыс. тонн. Днем ранее этот показатель находился на отметке 253,1 тыс. тонн. По итогам 24 ноября добыча составляла 257,4 тыс. тонн.

О КТК

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.