Число отключенных от электроснабжения потребителей на юге РФ снизилось до 1 млн

Ход проведения аварийно-восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Количество отключенных от электроснабжения потребителей в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по данным на 16:00 мск снизилось до 1 млн человек, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Основные восстановительные работы в Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области планируется завершить до конца текущих суток, в Запорожской и Херсонской областях - до конца 28 ноября, в Крыму, ДНР и ЛНР - до конца 29 ноября, уточняется в сообщении.

Ход проведения аварийно-восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, пострадавших из-за непогоды.

Совместно с энергетическими компаниям и региональными властями продолжается устранение последствий нарушений электроснабжения потребителей, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Обеспечено привлечение дополнительных сил и средств из соседних регионов и подрядных организаций. Суммарно на аварийно-восстановительных работах заняты более 800 бригад (свыше 2,5 тыс. человек и около 900 единиц специальной техники). К восстановительным работам энергетики приступают, как только позволяют погодные условия с учетом необходимости обеспечения безопасности персонала.