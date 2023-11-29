На заводе "Москвич" будут производить зарядные станции

По словам директора по производству автозавода Олега Маслякова, ими планируют снабжать как городское хозяйство, так и другие регионы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Зарядные станции для электротранспорта будут производиться на заводе "Москвич", решение об этом уже принято. Об этом на форуме "Российский промышленник" заявил директор по производству автозавода Олег Масляков.

"Уже принято решение о том, что на заводе "Москвич" будут выпускаться зарядные станции. В кооперации с московским правительством мы будем производить и снабжать как городское хозяйство, так и другие регионы зарядными станциями", - сказал он.

Ранее о том, что автозавод "Москвич" прорабатывает вопрос возможного производства зарядных станций для электромобилей, в интервью ТАСС сообщал коммерческий директор завода Александр Мигаль.

В настоящий момент завод производит кроссовер "Москвич 3" и его электрическую версию "Москвич 3е", а также седан "Москвич 6". В 2024 году также будет выпускаться кроссовер D-класса "Москвич 8" и кроссовер "Москвич 5".