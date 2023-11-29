РЖД ввели в график 29 поездов, задержанных из-за шторма на Черноморском побережье

В компании уточнили, что на данный момент с отклонением от графика следуют восемь поездов дальнего следования

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) ввели в график 29 поездов, которые были задержаны из-за последствий шторма на Черноморском побережье, говорится в сообщении компании.

"Сейчас с отклонением от графика следуют восемь поездов дальнего следования, опоздания составляют от 14 минут до двух часов. Чтобы пассажиры поездов, задержанных на время восстановительных работ, могли успеть на свои рейсы из аэропорта Адлер, организовали для них перевозку автобусами. Всего так доставили более 600 человек", - отмечается в сообщении.

В холдинге добавили, что прошлой ночью железнодорожники продолжили укреплять береговую линию. Специалисты отсыпали в основание насыпи по 18 вагонов щебня и бутового камня и установили 20 тетраподов для защиты от морских волн. "Сегодня доставим к месту еще 90 тетраподов. Будем готовить полотно для укладки рельсошпальной решетки", - говорится в сообщении РЖД.