В морском порту Сочи заявили, что шторм не причинил ущерба инфраструктуре

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Шторм не причинил ущерба инфраструктуре морского порта в Сочи, мусор и ветки, нанесенные волнами, уберут к вечеру в среду, порт работает в штатном режиме и готов к приему судов.
Об этом ТАСС сообщил генеральный директор порта Юрий Владимиров.
"Во время шторма ветер был юго-западный, гидротехнические сооружения, которые находятся в порту, выстояли, инфраструктура порта не повреждена, разрушений гидротехнических сооружений нет. Порт работает штатно, готов к приему судов, вся инфраструктура находится в рабочем состоянии", - сказал Владимиров.
Он добавил, что во время шторма на территорию занесло ветки деревьев, мусор и ил, последствия будут устранены к вечеру.
По его словам, инфраструктура яхтенной марины также не повреждена.