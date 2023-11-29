В морском порту Сочи заявили, что шторм не причинил ущерба инфраструктуре

При этом генеральный директор Юрий Владимиров отметил, что на территорию объекта во время непогоды занесло ветки деревьев, мусор и ил, но эти последствия устранят к вечеру

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Шторм не причинил ущерба инфраструктуре морского порта в Сочи, мусор и ветки, нанесенные волнами, уберут к вечеру в среду, порт работает в штатном режиме и готов к приему судов.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор порта Юрий Владимиров.

"Во время шторма ветер был юго-западный, гидротехнические сооружения, которые находятся в порту, выстояли, инфраструктура порта не повреждена, разрушений гидротехнических сооружений нет. Порт работает штатно, готов к приему судов, вся инфраструктура находится в рабочем состоянии", - сказал Владимиров.

Он добавил, что во время шторма на территорию занесло ветки деревьев, мусор и ил, последствия будут устранены к вечеру.

По его словам, инфраструктура яхтенной марины также не повреждена.