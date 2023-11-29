Минэнерго РФ: восстановлению электроснабжения в Крыму мешают сильный ветер и дождь

Как отметили в ведомстве, без света на юге страны по состоянию на 15:00 мск оставалось 117 тыс. человек

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Восстановлению электроснабжения в Крыму мешает осложнившаяся погодная обстановка, из-за сильного ветра и дождя фиксируются повторные отключения уже запитанных ранее потребителей. Без света на юге РФ по состоянию на 15:00 мск оставалось 117 тыс. человек, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Кроме того, работе энергетиков мешают обстрелы российских энергообъектов в Херсонской области и запрет к работам в темное время суток.

Ход проведения работ остается на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, уточняется в сообщении.

Минэнерго России совместно с энергетическими компаниями, региональными властями, подрядчиками и частными организациями продолжают устранять последствия нарушений электроснабжения потребителей. Суммарно на аварийно-восстановительных работах заняты более 500 бригад - около 2 тыс. человек и более 600 единиц специальной техники.