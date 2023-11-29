В Перми планируют до конца года завершить строительство инфекционной больницы

На реализацию проекта региону выделили софинансирование из федерального бюджета в размере 1 млрд рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Строительство новой инфекционной больницы в Перми завершится до конца текущего года. Об этом сообщил ТАСС губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в кулуарах Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Инфекционная больница достраивается, даже не достраивается, а уже дооснащается. Активно идет поставка техники, общие строительные работы должны завершаться в ближайшие недели, идет укомплектование и лицензирование", - сказал Махонин.

По словам главы региона, после переезда краевой инфекционной больницы в новое здание, на той территории, где расположена больница сейчас, в течение ближайших двух лет будет создано общественное пространство. "Скорее всего, на этом месте будут какие-то точки для предпринимателей, но застройки там мы не планируем. Считаем, что чем больше будет парков в центре Перми, тем лучше. Пока рано загадывать, но мне бы хотелось, чтобы в ближайшие 2024-2025 годы общественное пространство на этом месте появилось", - добавил губернатор Прикамья.

Как ранее сообщал Дмитрий Махонин, пермский проект инфекционной больницы уникальный и не типовой. Это полноценный больничный городок с собственной инфраструктурой. Работы по возведению новой больницы начались в феврале 2022 года. Медучреждение строится в Индустриальном районе Перми на ул. Космонавта Леонова, 84 на земельном участке площадью более 64 тыс. кв. метров. Больница рассчитана на 232 койко-места, а мощность амбулаторно-диагностическое отделение составит 80 посещений в смену. На участке появится комплекс зданий, в которых разместятся диагностическое и лечебные отделения, административно-хозяйственные помещения, а также кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета. Кроме того, на территории больницы будет создана собственная инфраструктура, обеспечивающая автономное существование больницы и ее подразделений - центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция, станция обеззараживания сточных вод.

Строительство новой инфекционной больницы является одним из ключевых проектов, приуроченных к 300-летию Перми. На реализацию этого проекта Пермскому краю выделено софинансирование из федерального бюджета в размере 1 млрд рублей.

О больнице

Пермская краевая клиническая инфекционная больница была построена в 1913 году. Учреждение оказывает бесплатную стационарную и консультативную медицинскую помощь всем категориям населения по инфекционному профилю, ежегодно ее получают около 10-12 тыс. человек. В структуру больницы входят восемь отделений круглосуточного пребывания, отделение реанимации и интенсивной терапии для взрослых и детей, а также консультативно-диагностические центры. Больница расположена в самом центре Перми, на ее территории находится более 10 деревянных корпусов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.